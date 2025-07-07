Demet Akalın ile Okan Kurt, Yalıkavak'ta

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Akalın ve Okan Kurt, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

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Yalıkavak'taki bir iskelede görüntülenen çift, denizden çıktıktan sonra basın mensuplarını fark edince tebessüm etti.

Demet Akalın daha sonra gazetecilere dönüp; "Siz var ya siz..." diyerek el salladı.