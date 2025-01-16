DEM’den ikinci İmralı ziyareti: Silah bırakma çağrısı gelecek mi?

22 Ekim’de MHP lideri Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan süreç devam ediyor.

28 Aralık'ta Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra, heyet görüşme trafiğine başladı.

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AK Parti, CHP ve MHP başta olmak üzere siyasi partilerle temaslarını tamamlayan heyetin adaya ikinci ziyareti bekleniyor. Bu kapsamda gözler DEM Parti heyetinin ikinci İmralı ziyareti ve beklenen çağrıya çevrildi.

İKİNCİ ZİYARETTE AHMET TÜRK'ÜN DE YER ALMASI BEKLENİYOR

İkinci İmralı ziyaretinde Ahmet Türk'ün de yer alması bekleniyor. Heyet, siyasi partilerle yapılan görüşmelerden elde edilen öneriler, talepler ve çekinceleri de Öcalan'a aktaracak.

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SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI OLMASI YÖNÜNDE BEKLENTİ VAR

İlk ziyaretin sonunda Öcalan'ın görüşlerini içeren 7 maddelik bir açıklama yapılmıştı. O açıklamada Öcalan yeni paradigmaya destek verdiğini ve çağrı yapmaya hazır olduğunu söylemişti. İkinci ziyaretin ardından da bir açıklama bekleniyor. O açıklamanın silah bırakma çağrısı olması yönünde beklenti var. Ancak DEM Parti kaynakları, silah bırakma çağrısı için henüz erken olduğu görüşünde.

YAZILI AÇIKLAMA CUMA GÜNÜ YAPILACAK

DEM heyetinin siyasi parti ziyaretlerinin ardından duyurduğu kapsamlı açıklama için de tarih netleşti. Yazılı açıklama 17 Ocak cuma günü yapılacak.