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        Haberler Gündem Politika DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan: “Kürt Türk ile Türk Kürt ile var” | Son dakika haberleri

        DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan: Kürt, Türk ile; Türk, Kürt ile var

        Habertürk'e konuşan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan süreçte gelinin aşamayı değerlendirdi. Sürecin başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öcalan, demokrasi ve eşitlik vurgusu yaptı, "Kürt, Türk ile; Türk, Kürt ile var" dedi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi

        Giriş: 14.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:33
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        Öcalan: Kürt, Türk ile; Türk, Kürt ile var
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        DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan süreçte gelinen aşamaya ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

        “TÜRKİYE MODEL ÜLKE HALİNE GELECEK”

        Öcalan “Son yaşanan gelişmeler, atılan adımların taktiksel olmadığının ve muhatapların ne kadar stratejik hareket ettiğinin göstergesidir. Bu adımlar belki bundan sonra Türkiye’yi de Orta Doğu’da model bir ülke haline getirecektir. Bu durumun başlangıç olduğunu belirtebilirim, samimiyet ve ciddiyet bu süreçte çok önemlidir Kullanılacak dil barış ve çözümün dili olmalı, toplumda kamuoyunda barış ve çözümü büyük bir destek olduğunu biz kendimiz görmekteyiz.” dedi.

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        “SÜRECİN BAŞARISI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

        Sürecin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Öcalan, “Bu bir kör savaşa dönmüştü Öcalan da ilgili yetkililer de inisiyatif aldı, risk aldı. Ama gerçekçi çözüm ilerleyen dönemde yasal düzenlemelerle taçlandırılmalı. Meclis'te kurulacak komisyon bu süreci hızlandırabilir. Böyle süreçlerde geçmişle yüzleşmek şimdiyi hissetmek geleceği şekillendirme açısından oldukça önemli. Biz DEM Parti olarak bu sürece kıymet biçiyoruz. Uzun yıllardır yaşanan gerilim ve çatışma zemininde halkımızla büyük bedeller ödedi. Bu sürecin başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağımızı belirtiyoruz; elbette samimiyet ve ciddiyet her şeyin üzerinde.” şeklinde konuştu.

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        “İNSANLARIN KİMLİĞİ, DİLİ, İNANCI TARTIŞILMAMALI”

        Öcalan, “Her şey tüm kesimlerin istediği şekilde olmayabilir. Ama asgari düzeyde tüm toplumun beklentilerine cevap olacak bir noktada süreç yürütülmeli. Artık insanların kimliği dili kültürü yaşam tarzı inancı tartışılmamalı, insanların doğuştan getirdiği haklar da göz önünde bulundurmalıdır. Artık Orta Doğu‘da tüm kimlikler inançlar bir arada tutan ve karşılıklı birbirine saygı çerçevesinde yeni bir ülke paradigması bakımından kenetlenmeli.” dedi.

        “TÜRK KÜRT İLE KÜRT TÜRK İLE VAR”

        Farklılıkların zenginlik olduğunu belirten Öcalan, “Üst kimlik demokrasi, özgürlük, eşitlik olsun. Bu çatı altında herkes birlikte yaşasın farklılıklar da zenginlik olarak kabul edilsin. Kürt Türk ile vardır Türk Kürt ile Arap Kürtle Türk Arapla bu farklılıklar coğrafyanın zenginliğini ifade eder bu zenginliğin koruması güvence altına alınmasını destekliyoruz.” diye konuştu.

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