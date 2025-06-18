DEM Parti heyeti MÜSİAD ve TÜSİAD'ı ziyaret etti | Son dakika haberleri

DEM Parti heyeti MÜSİAD ve TÜSİAD'ı ziyaret etti | Son dakika haberleri

Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'tan oluşan heyet, ilk olarak MÜSİAD Genel Merkezine gitti. Parti heyetini, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve genel başkan yardımcıları karşıladı.

Yaklaşık 1 saat 15 süren ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından MÜSİAD Başkanı Özdemir, Bakırhan'a, adına düzenlenen ve derneğin öğrencilere verdiği bursu temsilen hazırlanan "burs hamilik sertifikası"nı hediye etti.

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TÜSİAD'A ZİYARET

DEM Parti heyeti, daha sonra TÜSİAD'a ziyaret gerçekleştirdi. Parti heyeti ziyarette, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve başkan yardımcıları ile görüştü. Görüşme basına kapalı yapıldı.