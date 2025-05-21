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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den komisyon için öneri: “Kanunla kurulsun, süreç Anadolu’da anlatılsın” | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den komisyon için öneri: “Kanunla kurulsun, süreç Anadolu’da anlatılsın”

        Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması beklenen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'na çevrildi. DEM Parti, komisyonunun yaz tatilinden önce kurulması ve yaz aylarında Anadolu'da toplantılar yaparak süreci halka anlatmasını savunuyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 21.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:10
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        DEM Parti'den komisyon için öneri
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        Terörsüz Türkiye Süreci devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, tüm siyasi partilerin temsilci vereceği 100 kişilik Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasını önerdi. Bu öneriye TBMM’deki diğer siyasi partiler de sıcak bakıyor.

        Habertürk’e konuşan DEM Parti kaynakları söz konusu komisyonun mutlaka bir kanunla kurulması gerektiğini defakto bir durum yaşanmaması gerektiğini söyledi.

        Ayrıca komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce kurulması ve yaklaşık 2 buçuk aylık yaz tatili döneminde Anadolu’nun farklı kentlerine giderek Terörsüz Türkiye Süreci’ni anlatması gerektiği görüsünü savundu.

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        “KURTULMUŞ İNİSİYATİF ALMALI”

        Silah bırakma sürecinin devam ettiğini ve artık silaha tekrar dönülemeyeceğinin altını çizen DEM Parti kaynakları, bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un da bir an önce inisiyatif olarak komisyonun kuruması gerektiğine dikkat çekti.

        PM VE MYK TOPLANTILARI

        Terörsüz Türkiye süreci devam ederken DEM Parti’de de peş peşe toplantılar gerçekleştiriliyor. Yarın Parti Meclisi ve MYK toplantıları gerçekleştirilecek, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu, terör örgütü PKK’dan gelen silah bırakma açıklaması ve İmralı’da yapılan son görüşme başta olmak üzere sürece ilişkin güncel kritik başlıklar ile bundan sonraki yol haritası ele alınacak.

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