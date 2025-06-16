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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den İmamoğlu başvurusu | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den İmamoğlu başvurusu

        DEM Parti, Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'ın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:22
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        DEM Parti'den İmamoğlu başvurusu
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        DEM Parti, Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

        Açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan ile DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin, Ekrem İmamoğlu, Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Can Atalay, Halil Aksoy ve Ahmet Saymadi’yi ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağı kaydedildi.

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