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        Haberler Gündem DEM Parti'den CHP'ye Atatürk hatırlatması

        DEM Parti'den CHP'ye Atatürk ve İnönü hatırlatması

        DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Edinilen bilgiye göre ziyarette DEM Parti heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel duruşuna vurgu yaparak Atatürk ve İsmet İnönü örneğini hatırlattı. Heyet, "Bir Kürt ve bir Türk, bu ülkenin temellerinde kardeşlik olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 07.01.2025 - 17:21 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:39
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        CHP'ye Atatürk ve İnönü hatırlatması
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        Görüşmede, sadece Kürt meselesi üzerinden bir demokratikleşme çözümü sağlanamayacağı, topyekûn bir çözümün gerekli olduğu vurgulandı.

        “Bazı kesimlerin sorunları çözülürken, Gezi davası tutukluları ve gazeteciler içeride kalmaya devam ederse buradan bir sonuç alınamaz” yaklaşımına vurgu yapıldı. Ayrıca öğrenciler ve KHK’lıların durumuna dikkat çekildi.

        CHP’DE DEMOKRATİK STANDARTLARI YÜKSELTME KOMİSYONU KURULDU

        CHP, demokratik standartları yükseltmek amacıyla bir komisyon kurdu. Gökçe Gökçen başkanlığındaki komisyonda Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Okan Konuralp, Bülent Tezcan, Zeynel Emre, Yunus Emre ve Bahadır Erdem yer alıyor.

        Komisyon, antidemokratik uygulamalar ve bunların yasal dayanakları üzerine çalışmalar yapacak ve şeffaflığı sağlamayı hedefleyecek.

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