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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Deli Bakkal Babylon'da

        Deli Bakkal Babylon'da

        Babylon sahnesi 24 Oak'ta Deli Bakkal ve İstanbul West Side Collective, 25 Ocak'ta ise Islandman konserlerine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 00:25 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:25
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        Deli Bakkal Babylon'da
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        Babylon, yeni sezonda kapılarını dansa, sevgiye, birlikteliğe, yeniliklere, farklılıklara, hoşgörüye, eğlenceye, mutluluğa, eski günlere, yeni deneyimlere ve en önemlisi de müziğe açmaya devam ediyor. İşte Ocak ayı programı:

        LOFTCAZ BULUŞMASI: DELİ BAKKAL & İSTANBUL WEST SIDE COLLECTIVE // 24 OCAK CUMA

        İstanbul merkezli caz kültürü gazetesi LoftCaz, 24 Ocak Cuma akşamı Babylon’da heyecan verici bir buluşmaya davet ediyor. Gecenin ilk konuğu, Afro-caz ve Anadolu Funk gibi türleri yeni yaklaşımlarla sahneye taşıyan Deli Bakkal. Ardından kapsayıcı müzikal tarzı ve cazın pek çok biçimine temas eden repertuvarıyla dikkat çeken İstanbul West Side Collective sahnede. Konserler öncesi ve sonrasında da zengin reggae ve dub geleneğinden beslenen Nice n Easy Sound System’in setini dinleyebilir; bas titreşimlerine kendinizi bırakabilirsiniz.

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        ISLANDMAN // 25 OCAK CUMARTESİ

        Islandman, kurgusal bir karakteri, bir müzik kişiliğini, var olmayan bir yerin hikâyelerini besteleyen bir hayalperesti temsil ediyor… Sahnede elektro-akustik canlı trio formatında performans sergileyen Islandman’in müzikleri, şamanik ritimlerle desteklenen yumuşak elektronik yapılar ve dans ritimleri ile canlı gitarların eşsiz bir karışımı olarak tanımlanabilir.

        Çıktığı yolculuklar Islandman‘i Montreux Jazz Festivali’nde en iyi grup ödülüne, Bali’de Kecak dansının tam ortasına, Paris’in ara sokaklarındaki hikâyelere, Bulgaristan dağlarındaki kadınların kadim seslerine, Anadolu topraklarında Aşık Veysel’e, Londra’da Worldwide FM ‘e, Mali çöllerinde Tuareglerin hipnotik müziğine, Elton John’un radyo programında konukluğa, Boiler Room serisinde müthiş bir müzikal yolculuğa, Danimarka’da Bongo Ent. ile aynı stüdyoya, Güney Amerika’nın en yumuşak kadın vokallerine ve daha da yazarak sözü uzatmak istemeyeceği birçok farklı yaşanmışlığa götürdü. Tolga Böyük, Erdem Başer ve Eralp Güven üçlüsünden oluşan Islandman, geldiği noktada alternatif bir var oluş, dünyanın birçok yerinden sıra dışı bireylerle oluşan bir topluluk olmayı başardı.

        RADYO EKSEN PARTİSİ // 31 OCAK CUMA

        İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri 31 Ocak gecesi setin başına geçiyor. Radyo Eksen programcıları Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild; indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle dinleyicilerini dans pistine davet ediyor.

        Etkinliklerin biletlerine Biletix, Mobilet, Passo ve Biletino üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        #Babylon
        #Deli Bakkal
        #Islandman
        #Radyo Eksen
        #konser
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