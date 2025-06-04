Dehşet! Ağzında sigarayla tankerin kapağını açtı!
Gaziantep'te, ayçiçek yağı fabrikasında bir işçinin ağzında sigara ile açmaya çalıştığı tanker kapağı bomba gibi patladı. İşçinin metrelerce savrularak ağır yaralandığı patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Gaziantep'te akılalmaz olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ayçiçek yağı fabrikasında meydana geldi.
BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU
İHA'daki habere ve iddiaya göre, Bekir A. (27) isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı. Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Tanker kapağının bomba gibi patlaması ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI
Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.