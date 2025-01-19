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        Haberler Televizyon 'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha

        'Deha'nın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 16'ıncı bölümünden merak uyandıran yeni bir tanıtım izleyicilerle buluştu. Tanıtımın finalinde; İmre'nin Devran'a Esme ile yurt dışına ne zaman gideceklerini sormasının ardından Devran'ın; "Yakında uzun bir yolculuğa çıkacağım" cevabı yeni bölüme dair merakı artırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:40
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        Yeni bölümden bir tanıtım daha
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 16'ncı bölümünden merak uyandıran yeni bir tanıtım izleyicilerle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda İmre, Devran’a hayatını kurtardığı için teşekkür ediyor. Devran’ın yaşadığı bayılmalardan dolayı İmre endişelenirken Devran’ın Esme’nin ona verdiği yüzüğü takması konusunda uyarıyor. Tanıtımın finalinde İmre’nin Devran’a Esme ile yurt dışına ne zaman gideceklerini sormasının ardından Devran’ın "Yakında uzun bir yolculuğa çıkacağım" cevabı yeni bölüme dair merakı artırıyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha

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