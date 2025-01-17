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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 16'ncı bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 16'ncı bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 16'ncı bölümünden merak uyandıran yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 20:34 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:34
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        "Kim bu Devran Karan"
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 16'ncı bölümünden merak uyandıran yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 16. Bölüm 3. Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda Devran beyninde tümör olduğunu öğrenirken ameliyat olmazsa öleceği gerçeğiyle yüzleşiyor.

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        Esme’nin Devran’a yüzük vermesi tanıtıma damgasını vururken Esme buralardan gitmek istediğini söylüyor.

        Gülce ve ailesi, İskender’e isyan ederken olanlara sinirlenen Devran’ın bayılması herkesi şoke ediyor.

        Tanıtımın finalinde ise Cesur’un Devran’ı gösterdiği adamın kim olduğu yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
        #show tv

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