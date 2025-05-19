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        Haberler Bilgi Magazin DEHA FİNAL BÖLÜM İZLE FULL HD | Deha 31. son bölüm izle kesintisiz ve tek parça Show TV ekranında

        Deha final bölüm izle! Show TV ile Deha 31. son bölüm izle

        Deha final bölüm izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Show TV'nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha, 18 Mayıs Pazar akşamı final bölümüyle ekrana geldi. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde, babaların ve oğulların savaşı başlar. Ama Devran bu savaşta deneyimlidir. İşte, Show TV ekranı ile Deha 31. son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 08:21 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:21
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        • 1

          Deha final bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer gibi başarılı oyuncuları buluşturan Deha dizisinin son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Devran’ın planının açığını yakaladığını düşünen İskender, Cesur ve Devran’ın onu asla alt edemeyeceklerini kanıtlamak ister ve Karga’ya yardım eder. İşte, Show TV ekranı ile Deha 31. son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça.

        • 2

          DEHA'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Devran’ın planının açığını yakaladığını düşünen İskender, Cesur ve Devran’ın onu asla alt edemeyeceklerini kanıtlamak ister ve Karga’ya yardım eder.

        • 3

          İhsan ise Karga’nın peşine düşmüştür.

        • 4

          Babaların ve oğulların savaşı başlar. Ama Devran bu savaşta deneyimlidir.

        • 5

          İskender’in her adımını çok iyi tahmin ederek Cesur’un yardımıyla farkında olmadan onu daha da köşeye sıkıştırır.

        • 6

          Karga ise babasını yenmek için İhsan’ın en büyük düşmanından yardım ister.

        • 7

          Oyuna bu büyük düşmanın da dahil olmasıyla İskender hem Cesur’u hem Karga’yı ortada bırakıp kendini kurtaracağını düşünürken Devran’ın hamlesi her şeyi alt üst edecektir.

        • 8

          Üstelik bu sefer İmre’nin de bir tercih yapması gerekir.

        • 9

          Aysel’in kızı olarak kararını verir ve İskender ilk defa Devran’ın bunca zaman içinde biriktirdiği öfkeyi anlamak zorunda kalır.

        • 10

          Bu savaşın gerçekten bir kazananı var mıdır?

        • 11

          DEHA FİNAL BÖLÜM İZLE

          18 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 31. (final) bölümünü Show TV ekranı üzerinden full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izleyebilirsiniz.

          DEHA FİNAL BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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