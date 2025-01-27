'Deha'da, Devran kendini bir çıkmazın içinde buldu

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşamki yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Aksiyon dolu 17'nci bölümde Devran, beynindeki tümörden dolayı öleceğini öğrenmesiyle ailesinin geleceği için kendine yeni bir yol belirledi. Sadece ailesi için gerekli parayı kazanma hedefi koyan Devran, İskender ile beraber karanlık işlere girdi. Finalde ise Kuduz ile ilerledikleri işin sonunda, Kuduz’un vurduğu polis muhbirinin cesedi ve polis sirenleriyle baş başa kalan Devran’ın yeni bölümde yaşayacakları büyük merak konusu oldu.

‘Deha’ reytinglerde, ABC1 20+’da; 5,08 izlenme oranı (rating) 13,61 izlenme payı (share), Total’de; 4,25 izlenme oranı (rating) 11,15 izlenme payı (share), AB’de ise 3,67 izlenme oranı (rating) 11,69 izlenme payı (share) elde etti.

Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha etiketiyle 2 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

'DEHA’NIN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Cesur’un aile restoranına getirdiği Kuduz, Devran’dan hesap sormak isterken polislerin gelmesiyle amacına ulaşamadı. İskender başta olmak üzere bu durum tüm aileyi büyük bir endişeye soktu.

Kuduz, Devran ilk kez karşı karşıya:

Polisin gelmesiyle restorandan çıkmak zorunda kalan Kuduz, soluğu Devran’ın evinde aldı. Devran bunu tahmin ettiği için kimseye söylemeden eve gidip Kuduz’la konuşmak istedi. Kuduz tehlikesini geçiştirmek isteyen Devran ona cazip bir anlaşma teklif etti.

Devran ile Kuduz anlaşma yaptı:

Cesur’un yaptıklarından dolayı ona kızgın olan Devran, Cesur’un karşısına çıktı ve ondan hesap sordu. Hem Devran’ın hem de Cesur’un ailesinin gözleri önünde yaşanan bu hesaplaşma sonunda Cesur, Devran’a karşı daha da hınçlandı ve sonunu getirmek için tüm tuşlara bastı. Cesur, Kuduz’un önüne attığını düşündüğü Devran’ın kıvrak bir manevrayla kendini kurtardığını fark edince hamlelerini sertleştirdi. Devran gündüzleri üniversitede ders vermeye bir yandan da altın kaçakçılığı işlerini yürütmeye devam etti. Devran, Kuduz’a karşı kullandığı manevranın tehlikeli olduğunun farkındaydı ama kendine olan güveninden dolayı uygulamayı sürdürdü. Hem Cesur hem de polisin aynı anda ensesinde olmasından dolayı Devran’ın baş dönmeleri giderek arttı. Kuduz’a karşı başarısız olursa onun ailesinin peşine düşeceğini bilen Devran, ona karşı İskender’le beraber hareket ederek tehlikeli bir oyuna girişti. Yaman ve Ferman’ın desteğiyle son anda polise enselemekten kurtulan Devran böylece Kuduz tehlikesini kendi menfaatine döndürmeyi başardı. Devran’ın Cesur’a altı ay süre vermesinden ve sürekli bayılma halinden şüphelenen İmre, Devran’ı bu konuda sorgulamasına rağmen bir şey öğrenemedi ama Devran’ın bir sır sakladığından emin oldu. Hastaneden ayarladığı biriyle yemeğe çıkan İmre, Devran’ın tüm dosyasını alıp ameliyat olmazsa öleceğini öğrendi.

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İmre, Devran’ın hastalığını öğrendi:

Bölümün finalinde ise Devran ile Kuduz yeni altın anlaşması yapacakları kişilerle buluşurken Cesur da Kuduz’a gizli bilgi vermenin peşine düştü. Kuduz’un adamı Altay’ın polis muhbiri olduğunu öğrenen Cesur, bu bilgiyi Kuduz ile paylaşmak için bulundukları restorana geldi. Bunu öğrenen Kuduz ise Altay’ı yanlarına çağırıp Devran’la altınları saydıkları soğuk hava deposunda telefonunu istedi. Telefonda Cesur’un gösterdiği mesajları geri getiren Kuduz, hemen ardından gözünü kırpmadan adamını öldürdü. Bu anlarda büyük şok yaşayan Devran’a ise cesetten kurtulma görevini verdi. Olayın büyük şaşkınlığını yaşayan Devran ne yapacağını bilemezken polisin siren sesleri çok yakında orada olacaklarının sinyallerini verdi. Devran’ın bu olaylardan kurtulup kurtulamayacağı merak konusu olurken yeni bölüme dair heyecanı artırdı.