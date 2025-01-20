Deha 16. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi Deha, iki haftalık aranın ardından yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde Esme'ye yapılanlardan sonra büyük bir krize giren Devran'ın sağlığı tehdit altındadır ama İhsan'ın ona oynadığı oyunun intikamını almaktan vazgeçmez. Deha 16. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 19 Ocak 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin sevilen dizisi Deha 16. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin 16. bölümünde Devran, hem kendi hem de Sofi’nin intikamını almak için polisle işbirliği yapar. Bu işbirliği polis teşkilatının ona büyük bir teklifle gitmesine neden olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 16. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
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DEHA’NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Esme’ye yapılanlardan sonra büyük bir krize giren Devran’ın sağlığı tehdit altındadır ama İhsan’ın ona oynadığı oyunun intikamını almaktan vazgeçmez.
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Hem kendi hem de Sofi’nin intikamını almak için polisle işbirliği yapar.
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Bu işbirliği polis teşkilatının ona büyük bir teklifle gitmesine neden olur.
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Üniversiteye yeni dönmüşken çünkü hem Ferman’ın hem de Yaman’ın İskender’in tuzağına düşüp üstüne kalan borçları nedeniyle bu teklifi kabul eder.
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Çünkü artık Devran için zaman kısıtlıdır ve dönmenin imkansız olduğu bir yola girmesi gerekmektedir.
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DEHA SON BÖLÜM CANLI İZLE
19 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 16. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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