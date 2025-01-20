Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DEHA 16. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (19 Ocak 2025)

        Deha 16. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi Deha, iki haftalık aranın ardından yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde Esme'ye yapılanlardan sonra büyük bir krize giren Devran'ın sağlığı tehdit altındadır ama İhsan'ın ona oynadığı oyunun intikamını almaktan vazgeçmez. Deha 16. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 19 Ocak 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 08:32 Güncelleme: 20.01.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Deha 16. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin 16. bölümünde Devran, hem kendi hem de Sofi’nin intikamını almak için polisle işbirliği yapar. Bu işbirliği polis teşkilatının ona büyük bir teklifle gitmesine neden olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 16. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          DEHA’NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Esme’ye yapılanlardan sonra büyük bir krize giren Devran’ın sağlığı tehdit altındadır ama İhsan’ın ona oynadığı oyunun intikamını almaktan vazgeçmez.

        • 3

          Hem kendi hem de Sofi’nin intikamını almak için polisle işbirliği yapar.

        • 4

          Bu işbirliği polis teşkilatının ona büyük bir teklifle gitmesine neden olur.

        • 5

          Üniversiteye yeni dönmüşken çünkü hem Ferman’ın hem de Yaman’ın İskender’in tuzağına düşüp üstüne kalan borçları nedeniyle bu teklifi kabul eder.

        • 6

          Çünkü artık Devran için zaman kısıtlıdır ve dönmenin imkansız olduğu bir yola girmesi gerekmektedir.

        • 7

          DEHA SON BÖLÜM CANLI İZLE

          19 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 16. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          DEHA 16. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplandı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplandı"
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Habertürk Anasayfa