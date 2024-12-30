Deha 15. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha 15. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla büyük ilgi gören dizi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. 15. bölümde; Esme'yle yüzleşen Devran, ona Cesur'la ilgili gerçekleri söyler. Esme'nin ondan sakladıkları ikilinin arasını açar. Diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler Deha 15. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, 29 Aralık 2024 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Deha 15. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizi, yılbaşı öncesi merak uyandıran sahneleriyle heyecanı doruğa çıkardı. 15. bölümde Karga’nın içeri girmesiyle Hakim’in yaşadığını öğrenen Devran bu defa intikamını şansa bırakmaz. İskender’le yeniden ortak bir amaç için bir araya geldiklerinde bu defa onu oyuna getiren Devran olur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Deha 15. bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
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DEHA'NIN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Esme’yle yüzleşen Devran ona Cesur’la ilgili gerçekleri söyler.
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Esme’nin ondan sakladıkları ikilinin arasını açar.
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Karga’nın içeri girmesiyle Hakim’in yaşadığını öğrenen Devran bu defa intikamını şansa bırakmaz.
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İskender’le yeniden ortak bir amaç için bir araya geldiklerinde bu defa onu oyuna getiren Devran olur.
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Üstelik oyuna Ferman ve Yaman da katılmıştır.
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Cesur’un kendine yer edinme çabası Devran’a daha da bilenmesine neden olur ve hem Devran’ın hem de İskender’in başına İhsan’ı sarar.
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Bu defa İhsan ikisini de canlarını en çok yakacak yerden vurmakta kararlıdır.
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DEHA SON BÖLÜM CANLI İZLE
29 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 15. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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