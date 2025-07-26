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        Haberler Magazin Defne Samyeli, kahvaltı rutinini açıkladı - Magazin haberleri

        Defne Samyeli, kahvaltı rutinini açıkladı

        Defne Samyeli, kahvaltı menüsünü ve beslenme alışkanlıklarını paylaştı. Samyeli, "Protein ağırlıklı besleniyorum. Yağdan korkmuyorum çünkü bedenime iyi geliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 21:59 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:59
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        Kahvaltı rutinini açıkladı
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        Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen Deren ve Derin adında iki kızı olan 53 yaşındaki Defne Samyeli, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

        Sosyal medyada paylaştığı spor videolarıyla formunu nasıl koruduğunu gözler önüne seren Samyeli, bu kez kahvaltı rutiniyle gündeme geldi.

        Sabah öğününde yeşillik, yumurta ve orman meyvelerine yer veren ünlü isim, takipçileri için beslenme alışkanlıklarını anlattığı bir paylaşım yaptı.

        Samyeli, özellikle ağırlık antrenmanı yaptığı günlerde protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini belirtti. "Bol proteinli kahvaltım" notuyla paylaşım yapan Samyeli, şunları söyledi; "Ağırlık çalıştığım antrenman günlerinde daha çok protein tüketmem gerektiği için böyle bir hazırlık yapıyorum. Hemen sonrasında meyveli ve yoğurtlu bir tatlı formülasyonuyla günüme devam ediyorum. Bu sayede gün içinde karşıma çıkan hamurlu, çikolatalı ikramlara hiç ilgi duymamaya başladım. Evet, çok yağ alıyorum bu arada; ama yağdan korkmuyorum. Benim bedenime iyi geliyor."

        Samyeli, bu videoyu takipçilerinden gelen sorulara yanıt niteliğinde hazırladığını belirterek şu uyarıda da bulundu, "Her bedenin, metabolizmasına ve aktivite düzeyine göre farklı besin ihtiyaçları vardır. Bedenimizi dinleyelim, ona güvenelim."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #defne samyeli

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