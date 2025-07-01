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        Haberler Magazin 53 yaşına basan Defne Samyeli'den tatil pozları - Magazin haberleri

        Defne Samyeli'den Cannes pozları

        Defne Samyeli, Fransa'nın Cannes şehrinde tatil yapıyor. Samyeli, renkli pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:14
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        53'üncü yaş gününde Cannes pozları
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        Bugün 53'üncü yaşına basan Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte Cannes'da tatil yapıyor. Sıkı bir sosyal medya kullanıcı olan Samyeli, tatil pozlarına sayfasına taşımayı sürdürüyor.

        1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara taş çıkartan fiziğini gözler önüne sermeye devam ediyor.

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        Bazı takipçileri Samyeli'nin ayaklarının büyüklüğüne dikkat çekerek; "Fotoşop" yorumlarında bulundu.

        Defne Samyeli, 1995 – 2011 arasında mimar Eren Talu evlilik yaşamıştı. Samyeli'nin kızları da bu beraberliğinden dünyaya gelmişti.

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        #defne samyeli

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