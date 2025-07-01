Bugün 53'üncü yaşına basan Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte Cannes'da tatil yapıyor. Sıkı bir sosyal medya kullanıcı olan Samyeli, tatil pozlarına sayfasına taşımayı sürdürüyor.

REKLAM advertisement1 1991'de Türkiye Güzeli seçilen Defne Samyeli, genç kızlara taş çıkartan fiziğini gözler önüne sermeye devam ediyor.

REKLAM Bazı takipçileri Samyeli'nin ayaklarının büyüklüğüne dikkat çekerek; "Fotoşop" yorumlarında bulundu.

Defne Samyeli, 1995 – 2011 arasında mimar Eren Talu evlilik yaşamıştı. Samyeli'nin kızları da bu beraberliğinden dünyaya gelmişti.