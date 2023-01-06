"BU FİLMİ O İKİ KELİME İÇİN YAPTIM"
Mahsun Kırmızıgül, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda 9 yılının geçtiğini vurgulayarak, şunları aktarmıştı:
Hilmi Topaloğlu'yla Unkapanı'ndaki basamaklarda tanıştım. O günü hayatımın sonuna kadar hiç unutmayacağım. Geçmişte yaptığım kasetler kötüydü, satılmamıştı. Tüm umudu kaybetmiştim. Tam o esnada Hilmi Topaloğlu, beni o basamaklarda durdurup, 'Sen Mahsun Kırmızıgül müsün?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince, 'Sen bir starsın.' demişti bana. Bugün bu filmi o iki kelime için yaptım.