'Dedektif Reptır', sinema filmine evrilecek

Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği 'Dedektif Reptır'ın sinema filmi için hazırlıklara başladı. Daha önce TRT Çocuk ekranlarında 52 bölüm yayınlanan dizi, şimdi sinema perdesine taşınacak.

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Çekimleri Ataşehir Pancake Stüdyoları’nda büyük bir prodüksiyonla devam eden filmde, gerçek zamanlı VFX ve sanal prodüksiyon teknikleri kullanılıyor. Unreal Engine teknolojisiyle gerçekleştirilen proje, bu alanda Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Emre Karayel, projeyle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: 'Dedektif Reptır', TRT Çocuk ile birlikte yaptığımız bir çocuk dizisiydi. Şimdi sinema filmiyle yola devam ediyoruz. Yaklaşık 50 kuklanın yer aldığı filmimizde, çocuklar kadar büyükleri de etkilemeyi hedefliyoruz. Gülmenin çocuklarımız ve sağlığımız için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz.

Gizem Karayel ise filmi; "Bizim bebeğimiz gibi" diyerek şu ifadeleri kullandı: Bu bizim için çok özel bir proje. Kuklalarla birlikte Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Teknik anlamda çok etkileyici bir formatla sinema perdesine taşıyacağız.

Bir çocuk sahibi olan Emre Karayel ile Gizem Karayel'in ikinci çocuklarının doğumunu heyecanla bekliyor. Aynı sette çalışmanın zorlukları sorulduğunda çiftin uyumu dikkat çekti. Emre Karayel; "Normalde zordur ama hanım bu konuda elimi çok rahatlattı. Ben sanat ve içerik tarafına odaklanıyorum, o da yapım süreciyle ilgileniyor" derken; Gizem Karayel, bu konudaki görüşünü; "Ben çok karışmamayı tercih ediyorum. Karakter olarak zaten titiz bir insan. Birbirimizin işine karışmayınca her şey yolunda gidiyor” sözleriyle paylaştı.