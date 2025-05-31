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        Haberler Gündem HT Trend Dede yağmur altında torununu sırtına alıp İstiklal Marşı okudu

        Dede yağmur altında torununu sırtına alıp İstiklal Marşı okudu

        Adana'da, sağanak yağmurun altında ayakları ıslanması diyen sırtına aldığı torunuyla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:55
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        Yağmurda, sırtında torunu! İstiklal Marşı okudu
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        Adana’da dede dün yağmur altında torununu sırtına alıp onu şemsiye ile koruyarak İstiklal Marşı bitene kadar bekledi. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

        İsmi öğrenilemeyen dede Cuma günü okula torunun olmak için geldi. Dede torununu aldığı sırada şiddetli yağmur başladı. Dede şemsiyesini açıp torununu götüreceği sırada Cuma günü olduğu için İstiklal Marşı başladı. Bunun üzerine dede eve gitmek yerine torununu sırtına alıp şemsiyeyi de açarak yağmur altında İstiklal Marşı bitene kadar marşa eşlik edip bekledi.

        Bu anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyaya konulan bu görüntüler herkes tarafından beğenildi.

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