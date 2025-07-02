Dede ile torunun kahreden ölümü!
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, yol kenarına devrilen otomobildeki 70 yaşındaki Sabri Tartar ile torunu 19 yaşındaki Salih Tartar hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise tedavi altına alındı
Elazığ'da kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Akmezra köyü mevkiinde meydana geldi. G.T.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi.
DEDE İLE TORUNU AĞLATTI
Yürek yakan kazada Sabri Tartar (78) ile torunu Salih Tartar (19) hayatını kaybetti.
KAZADA 2 KİŞİ DE YARALANDI
Sürücü G.T. ile N.T. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dede ile torunun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.