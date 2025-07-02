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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dede ile torunun kahreden ölümü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dede ile torunun kahreden ölümü!

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, yol kenarına devrilen otomobildeki 70 yaşındaki Sabri Tartar ile torunu 19 yaşındaki Salih Tartar hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:26
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        Dede ile torunun kahreden ölümü!
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        Elazığ'da kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Akmezra köyü mevkiinde meydana geldi. G.T.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi.

        DEDE İLE TORUNU AĞLATTI

        Yürek yakan kazada Sabri Tartar (78) ile torunu Salih Tartar (19) hayatını kaybetti.

        KAZADA 2 KİŞİ DE YARALANDI

        Sürücü G.T. ile N.T. de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dede ile torunun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Elazığ
        #Son dakika haberler
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