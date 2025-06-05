Davinson Sanchez'e ülkesinden büyük övgü!

Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya basınında geniş bir yer aldı.

Savunmada gösterdiği performansla alkış toplayan 28 yaşındaki futbolcu, zaman zaman topla ileriye çıktığı sekanslarda orta sahada da oynayabileceğini gösterdi. Rakip ceza sahasında da her zaman tehlikeli oldu. Galatasaray, yıldız oyuncunun maaşına zam yapmayı ve kontratını 2028'e kadar uzatmayı planlıyor. Davinson'un kontratı 2027'de bitiyordu. Kolombiya basını, bu haberleri değerlendirerek Davinson'un performansına övgü yağdırdı.

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Clarosports adlı haber sitesi, Davinson ile ilgili "Davinson'un maaş nedeniyle takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Performansıyla her zaman fark yaratan 28 yaşındaki savunmacı, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde kontratını uzatma kararı aldı. Sanchez, bazı Avrupa devlerinin de radarına girmişti. Sarı-Kırmızılılar'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan yıldız stoper, bugüne kadar Galatasaray'da 76 kez forma giydi. Bu süreçte 5 gol ve 1 asist yapan Davinson taraftarın da sevgisini kazandı" ifadeleri kullanıldı.