David McCallum hayatını kaybetti

"GERÇEK BİR RÖNESANS ADAMIYDI"



Ailesi tarafından yapılan açıklamada David McCallum, "gerçek bir rönesans adamı" olarak tanımlandı. Oğlu Peter McCallum, "O en nazik, en havalı, en sabırlı ve sevgi dolu babaydı. Ailesini her zaman kendinden önce tutardı. Bilim ve kültüre hayrandı ve bu tutkularını bilgiye dönüştürürdü" dedi.



Fotoğraflar: Depo Photos