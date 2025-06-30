David Jurasek ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda David Jurasek de takımla ilk idmanına çıktı.
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Siyah Beyazlılar'daki ilk antrenmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, kondisyon koşularıyla devam ederek, dar alanda yapılan oyunlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.