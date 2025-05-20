Sanatçı Emiran’ın alışılagelmiş konser anlayışının ötesine geçen, katılımcıların tek kişilik yataklara uzanarak deneyimlediği, gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar süren Sleepover başlıklı 7 saatlik konseri için 90 müziksever DasDas'ta buluştu. 17 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve yedi tematik bölümden oluşan performansta Emiran, müziği bir farkındalık aracına dönüştürerek izleyicilere sıra dışı bir bilinç ve algı deneyimi yaşattı.

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Etkinliğin yaratıcısı Emiran Sleepover’ı şu sözlerle tanımladı: “Günümüzün sürekli bağlantıda ve uyaranlarla dolu hayatında, kendimizle baş başa kalabildiğimiz tek an belki de uykuya dalmadan hemen önceki o kısa zaman dilimi. Sleepover, zihnin sessizleştiği o anlara müzikle eşlik ederek yalnızlığı ortak bir deneyime dönüştürmek için tasarlandı. Birlikte ama içimize dönük, biraz daha sakin ve biraz daha farkında olmak için. İlk kez hayata geçirdiğim bu proje, benim müzikal kompozisyonumun yanında katılımcıların her birinin kendi katkılarıyla, kolektif bir şekilde evrildi. Performans sırasında, müziğe kendi dünyasında nasıl eşlik edeceğine kendi karar veren, dans eden, uyuyan, resim çizen veya meditasyon yapan birçok farklı dinleyiciyle karşılaştım. Alışılmış konserlerimin dışında dinleyicilere kendilerini ifade edebilecekleri bir alan açan bu performans, benim için de yepyeni bir deneyimdi.”

Emiran’ın piyano eşliğinde canlı icra ettiği electronica, downtempo, ambient ve drone tarzlarındaki etkinliğe özel hazırlanmış parçalar, özel ışık tasarımıyla birleşerek katılımcıları uyanıklık ve uyku arasında bir geçiş bölgesine taşıdı. Bu atmosfer, gece boyunca duygusal ve zihinsel keşiflerin kapılarını araladı. Her katılımcı, bu alanda kendi yolculuğunu yaşadı: Kimileri uykuya dalarak müziğe teslim oldu, kimi meditasyonla derinleşti, kimi de dans ederek gecenin ritmine karıştı. Cilt bakımı yapanlar, defterine yazanlar, küçük bir piknik kuranlar bile vardı. Herkes, bu deneyimi kendi iç dünyasına göre şekillendirdi. Dünyada farklı sanatçılar tarafından çeşitli şekillerde yorumlanan bu konser konsepti, Türkiye’de ilk kez Emiran’ın özgün müzikal yaklaşımıyla DasDas’ta hayat buldu. Sanatçının kişisel anlatımı, Sleepover’a kendine has bir derinlik kazandırırken, katılımcılara daha önce benzeri yaşanmamış bir deneyim sundu. İlk kez yaşanan bu deneyime ortak olan izleyiciler, sıradışı bir anın parçası olmanın heyecanını da beraberinde taşıdı. Sleepover, 12 Yapım ve Akustikhane’nin organizasyonuyla hayata geçti.

Katılımcıların birçoğu geceye, kendilerini en rahat hissettikleri pijamalarıyla katılarak, alışılmışın dışında bir konser deneyimi yaşarken renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkilinke temiz, rahat ve ütülü nevresimlerle, her katılımcıya özel tek kişilik yataklar hazırlandı. Uyku gözlüğü, mum gibi rahatlatıcı detaylarla dolu hediye kutuları ile deneyim üst noktaya taşındı. Gece boyunca özenle seçilmiş hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar ikram edildi. Sabah ise n zengin bir açık büfe kahvaltı sunularak, katılımcılar günün geri kalanına sıcacık bir veda ile uğurlandı. Emiran: Burning Man’dan New York’a Elektronik dans müziğini çok katmanlı ve derinlikli bir ses evreninde işleyen prodüktör ve multi-enstrümentalist Emiran, downtempo, electronica, house ve deneysel müzik türlerinde çalışmalar yapıyor. Modern jazz ve dünya müziğinden aldığı ilhamlarla müziğini sürekli zenginleştiren sanatçı, Sleepover kapsamında ambient ve drone tarzlarında özel bir performans sundu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu sanatçı, 15 yıllık iletişim sektörü tecrübesinin ardından müziğe odaklanarak solo projesi Emiran’ı hayata geçirdi. Sanatçı aynı zamanda müzik ve kültür sanat alanında birçok ses getiren global projenin yapımcılığını da üstleniyor.

Müzik kariyerinde Amerika ve Londra merkezli projelerde İlhan Erşahin, İzzet Kızıl, Barış Demirel, &Friends, Darian Donovan Thomas gibi farklı disiplinlerden uluslararası müzisyenlerle ortak işlere imza atan Emiran; Sonar, Burning Man ve Soundscape gibi global festivallerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi finali gibi özel etkinliklerde de performans sergilemiştir. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen Sleepover, sanatçının deneysel bakış açısıyla katılımcılara benzersiz ve unutulmaz bir deneyim sunuyor