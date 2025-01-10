Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavı 25 Mayıs'ta yapılacak

Darüşşafa Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından olan cemiyet, 1863'ten bu yana "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla çocukların yaşamını değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırmasından ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkanı kazanacak.

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Sınava girmek için "https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi" adresi üzerinden veya okula giderek başvuru yapılabilecek.

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HER İLDEN BAŞVURU KABUL EDİLECEK

Sınava, Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenecek sınava il dışından katılacak öğrencilerin ve velilerin ulaşım masraflarına da Darüşşafaka Cemiyetince destek verilecek.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu'na 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Sınavı kazananların başta nitelikli eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimlerinin karşılandığı Darüşşafaka Eğitim Kurumlarından mezun olan öğrenciler, İngilizce'yi iyi düzeyde bilen, çağın beceri ve yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak yetiştiriliyor.

Darüşşafaka, yükseköğrenime devam eden mezunlarını da burs vererek destekliyor.

OKULUN KAPASİTESİ ARTACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, son iki yıldır deprem bölgesinden kabul edilen öğrencilerle Darüşşafaka'nın mevcudunun 1000 öğrenciyi aştığını belirterek, daha fazla çocuğun hayatına değer katabilmek için İstanbul Maslak'taki kampüsü kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ettiklerini kaydetti.

Arpacı, yeni kampüsün faaliyete geçmesiyle okulun kapasitesinin aşamalı olarak 1500 öğrenciye yükseleceğini aktararak, "25 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz sınavla 81 ilimizden baba veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı tanıyacağız. Bu noktada özellikle 4. sınıf öğretmenleri ile okul müdürlerimizin desteği çok önemli. Okullarında koşullarımıza uyan öğrencilerin sınavımıza katılmasını sağlayarak, bir çocuğun yaşamının nitelikli eğitimle değişmesine vesile olabilirler" dedi.