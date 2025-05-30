Darp edilen kadın hastanede öldü!
Tokat'ta, trafik kazası ihbarına giden sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan 35 yaşındaki Hatice Yalman, hayatını kaybetti. Hatice Y.'nin darp edildiği öğrenilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta iddiaya göre, Topçam Mahallesi'nde trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Yalman'ı (35) Tokat Devlet Hastanesi'ne, M.K'yi ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
BAŞINDA VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ
M.K, polise Hatice Yalman ile darp edilerek yaralandıklarını söyledi. Vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Yalman, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili M.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.