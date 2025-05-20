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        Haberler Gündem Güncel Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" | Son dakika haberleri

        Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:41
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        Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali"
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        Kocaeli'nin Darıca Darıca Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali"ne 9 ülkeden temsilciler katıldı.

        Festivalde, folklor ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada, festival kapsamında ilçeye gelen ülke temsilcilerine teşekkür etti.

        Festivale, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, siyasi parti temsilcileri, konuk ülkelerden gelen misafirler ile vatandaşlar katıldı.

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