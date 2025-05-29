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        Haberler Magazin Danla Bilic: Kalçamdan çıkan dolgu - Magazin haberleri

        Danla Bilic: Kalçamdan çıkan dolgu

        Danla Bilic, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı fakat kaburgalarına kadar çıkan dolgu nedeniyle 4'üncü kez ameliyat oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:58
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        "Kalçamdan çıkan dolgu"
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        Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında adeta bambaşka birine dönüştü.

        Danla Bilic'in eski hali.

        2018'de geçirdiği mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulan Bilic, burun estetiği ve kalça dolgusu dâhil güzelleşmek için pek çok kez ameliyat masasına yattı.

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        Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamada; "İnsanlar, 'Öncesi-sonrası' fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine 'Ne kadar doğru bir şey yapmışım!' diyorum" diyerek, hiçbir pişmanlığı olmadığını vurgulamıştı.

        Ancak Danla Bilic, uzun süredir kalça dolgusuyla uğraşıyor. Kalça dolgusu nedeniyle pişman olduğunu açıklayan Bilic; "Kaburgama çıktı dolgu. Hiç kimse vücuduna böyle bir şey yaptırmasın" diyerek takipçilerini uyardı.

        4'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLDU

        Bilic, kalçasına enjekte edilen dolgu maddesinin vücudundan çıkarılması için 4'üncü kez ameliyat olduğunu duyurdu.

        Bilic, ameliyat sonrasında, vücudundan çıkarılan dolgu maddesini sosyal medya sayfasında yayımlayarak; "Affınıza sığınarak, 4'üncü temizleme ameliyatımdan çıkan dolgu maddesine bakın. Artık uyarmayacağım" dedi.

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        #Danla Bilic

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