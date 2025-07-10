Danıştay, İzmir'deki tesisle ilgili mahalleliyi haklı buldu

"ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK, BİZİ YALNIZ BIRAKTILAR"

Süreci yargıya taşıyan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, konuyla ilgili AA muhabirine, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Adaletin yerini bulduğu için mutlu olduğunu aktaran Kazar, "İzmir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, birçok hukukçu bizi yalnız bıraktı. Bu süreci bugün onurlu bir biçimde sonuçlandırdığımız için de çok mutluyuz. Çevre korunacaksa, herkesin çevreyi koruması gerekiyor" ifadesini kullandı.