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        Haberler Dünya Danimarka, Macaristan'ın AB'deki oy hakkını dondurma işlemini hızlandırmayı planlıyor | Dış Haberler

        Danimarka, Macaristan'ın AB'deki oy hakkını dondurma işlemini hızlandırmayı planlıyor

        Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Marie Bjerre, dönem başkanlığını devralan ülkesinin, Ukrayna'nın Birliğe muhtemel üyeliğine karşı çıkan Macaristan'ın AB'deki oy hakkını dondurma işlemlerini hızlandıracağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:35
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        Danimarka, Macaristan'ın AB'deki oy hakkını dondurmak istiyor
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        Bjerre, Danimarka'nın Aarhus kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ı AB'nin "temel değerlerini ihlal etmekle" suçladı.

        Ukrayna'nın AB üyeliği için "tüm siyasi ve pratik çözümlere bakmaya hazır olduklarını" ifade eden Bjerre, Budapeşte'nin AB'deki oy kullanma hakkını dondurma işlemlerini hızlandırmak için çalışacaklarını kaydetti.

        Bjerre ayrıca, Danimarka'nın Moldova ve Ukrayna'nın AB'ye üyelik görüşmelerini birlikte açma hedefinde olduğunu belirtti.

        Macaristan'da meclis, çocukların gelişimi ve kamu düzenini gerekçe göstererek ülkedeki tüm LGBT faaliyetlerini yasaklayan anayasa değişikliğini kabul etmiş ve yalnızca kadın ile erkek cinsiyetlerinin tanınacağını duyurmuştu. AB üyesi bazı ülkeler ise bu adımın, Macaristan'ın temel AB değerlerini ihlal ettiği görüşünde.

        Ayrıca, AB'ye yeni üye kabul edilmesi için Birlik içinde oy birliği gerekiyor ve Budapeşte, Ukrayna'nın muhtemel üyeliğine karşı çıkıyor.

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