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        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak

        Danimarka Parlamentosu, emeklilik yaşını 2040 yılı itibarıyla 70'e yükselten yasayı kabul etti. Bu kararla Danimarka, Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip ülkesi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:50
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        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
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        Danimarka Parlamentosu, 2040 yılına kadar emeklilik yaşını 70'e çıkarmayı öngören yasayı kabul etti. Bu kararla birlikte Danimarka, Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip ülkesi olacak.

        2006'dan beri resmi emeklilik yaşını yaşam beklentisine bağlayan Danimarka, her beş yılda bir emeklilik yaşını revize ediyor. Şu anda yasal emeklilik yaşı 67 ancak 2030'da 68'e ve 2035'te 69'a çıkacak.

        Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 1971 ve sonrasında doğan herkes için emeklilik yaşı 70 olacak. Dün parlamentoda oylanan yeni düzenleme, 81 kabul, 21 karşı oyla kabul edildi.

        "İNSANLARIN ONURLU BİR YAŞLILIK HAYATINA SAHİP OLMA HAKKINI KAYBETMELERİ ANLAMINA GELİYOR"

        Emeklilik yaşının artırılmasına karşı son haftalarda Kopenhag'da sendikaların da desteğiyle protestolar düzenlendi.

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        BBC'de yer alan habere göre, Danimarka Sendika Konfederasyonu Başkanı Jesper Ettrup Rasmussen, Perşembe günkü oylama öncesinde emeklilik yaşının artırılması önerisinin "tamamen haksız" olduğunu dile getirdi.

        Danimarka'nın sağlam bir ekonomiye sahip olmasına rağmen AB'nin en yüksek emeklilik yaşına sahip ülkesi olduğunu söyleyen Rasmussen, "Emeklilik yaşının yükselmesi, insanların onurlu bir yaşlılık hayatına sahip olma hakkını kaybetmeleri anlamına geliyor." dedi.

        AVRUPA'DA EMEKLİLİK YAŞLARI

        Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı değişiklik gösteriyor. Birçok ülke, yaşam beklentisinin uzamasıyla birlikte ve bütçe açığını kapatmak için son yıllarda emeklilik yaşını yükseltti.

        Örneğin, İsveç'te bireylerin emeklilik maaşı almaya başlayabilecekleri en erken yaş 63.

        İtalya'da standart emeklilik yaşı ise 67, ancak Danimarka'da olduğu gibi bu yaş da yaşam beklentisi tahminlerine bağlı. Bu sebeple İtalya'da emeklilik yaşı 2026 yılında yükseltilebilir.

        İngiltere'de 6 Ekim 1954 ile 5 Nisan 1960 arasında doğan kişiler emeklilik hakkını 66 yaşında kazanıyor. Ancak bu tarihten sonra doğan kişiler için devlet emeklilik yaşını kademeli olarak artırıyor.

        Fransa'da ise 2023'te emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran bir yasa çıkarıldı. Bu yasa teklifi, ülke genelinde haftalar süren protestolara sebep oldu ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından oylama yapılmadan parlamentodan geçirilmek zorunda kaldı.

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