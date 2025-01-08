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        Haberler Spor Motor Sporları Daniel Sanders, Dakar Rallisi 4. etapta 3. kez yarışı kazandı - Motor Sporları Haberleri

        Daniel Sanders, Dakar Rallisi 4. etapta 3. kez yarışı kazandı

        Red Bull Pilotu Daniel Sanders, Dakar Rallisi 4. etapta 3. kez yarışı lider bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 08.01.2025 - 18:37
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        Sanders, Dakar'da 3. kez yarışı kazandı
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        Red Bull Pilotu Daniel Sanders, Dakar Rallisi 4. etapta 3. kez yarışı lider bitirdi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi, 5. günü geride bıraktı.

        Al Hanekiyah'tan başlayan 4. etapta, pilotlar, Alula'da günü noktaladı.

        Motosiklet kategorisinde 415 kilometrelik yarışta 05:10:33’lük derecesiyle Sanders günü lider noktaladı ve Dakar'da en yakın rakibine 15 saniye fark atarak, 3. liderliğini elde etti.

        Rallinin 5. etabı, 9 Ocak'ta Alula'da başlayacak ve Hail'de bitecek.

        Ralli, 17 Ocak'ta, Suudi Arabistan'ın Shubaytah kentinde son bulacak.

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