Dani Alves kefaletle cezaevinden çıktı!
Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 14 aydır demir parmaklıklar ardında yaşamını sürdüren Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves, kefaletinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.
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Dünyaca ünlü Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves, cinsel saldırı suçundan İspanya'da 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Barcelona Mahkemesi, Dani Alves'in 1 milyon euro kefalet ödemesi halinde serbest bırakılmasına karar vermişti.
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Yaklaşık 14 aydır cezaevinde bulunan Dani Alves, kefaletinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.
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Dani Alves'e yurt dışına çıkış yasağı ve mağdur olan kadından en az 1 kilometre uzak durması şartları da getirildi.
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Öte yandan cezaevi çıkışında toplanan bir grup Dani Alves'in serbest bırakılmasını protesto etti.
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EFSANELER LİSTESİNDEN ÇIKTI
Futbolculuğu döneminde özellikle Barcelona ile büyük başarılar elde eden Dani Alves, yaşananlar sonrası İspanyol kulübü tarafından efsaneler listesinden çıkarılmıştı.
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İki ayrı dönemde toplam 9 yıl Barcelona forması giyen eski futbolcu, Katalan ekibiyle 23 kupa kaldırmıştı.