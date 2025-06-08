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        Haberler Dünyadan Dakota Johnson ve Chris Evans galada: Chris Evans, Pedro Pascal'ın fotoğrafını öptü - magazin haberleri

        Dakota Johnson ve Chris Evans galada: Pedro Pascal'ın fotoğrafını öptü

        Dakota Johnson ile Chris Evans, yeni filmleri 'Materialists'in galasında rol arkadaşları Pedro Pascal'ı unutmadı. Evans'tan Pascal'a kırmızı halı öpücüğü geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:02
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        Kendi olmayınca fotoğrafını öptü
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        Chris Evans ile Dakota Johnson, yeni filmleri 'Materialists'in dün akşam New York'ta düzenlenen galasında bir araya geldi. Ancak galaya katılamayan bir başrol oyuncusu da vardı; o da Pedro Pascal'dı. Evans ve Johnson, rol arkadaşları Pascal'ın yokluğunu hissettirmemek için ilginç bir yöntem tercih etti.

        Oyuncular, Pascal'ın yüzünün fotoğrafını yanlarına alarak kırmızı halıya çıktı.

        Eğlenceli pozlar veren oyuncuların en ilginç pozu, Chris Evans'tan geldi.

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        Chris Evans, Pedro Pascal'ın fotoğrafına öpücük kondururken objektiflere yansıdı.

        Galaya yazar ve yönetmen Celine Song ile oyuncu Sawyer Spielberg de katıldı.

        'Materialists' filminin hikâyesi, kendini mükemmel eş (Pedro Pascal) ve kusurlu eski sevgilisi (Chris Evans) arasında kalmış bulan genç ve hırslı bir New York çöpçatanının (Dakota Johnson) etrafında dönüyor.

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        #Dakota Johnson
        #Pedro Pascal
        #Chris Evans
        #materials
        #film

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