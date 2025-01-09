Dakar Rallisi'nin 6. gününe Red Bull damgası!

Red Bull sporcuları, Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 6. günündeki 5. etapta hem motosiklet hem de otomobil kategorisinde lider oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ralli, 6. günü geride bıraktı. Alula'dan başlayan 5. etapta pilotlar, Hail'de günü noktaladı.

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Motosiklet kategorisinde 428 kilometrelik yarışta 04:53:00'lık derecesiyle Red Bull pilotu Luciano Benavides en yakın rakibine 47 saniye fark atarak günü lider noktaladı ve genel klasmanda 7. sıraya yükseldi. Motosiklet kategorisinde genel klasman lideri ise üç etabı birincilikle bitiren Red Bull pilotu Daniel Sanders oldu.

Otomobil kategorisinde ise The Dacia Sandriders adına yarışan Red Bull pilotları Nasser Al-Attiyah ve Edouard Boulanger 04:22:54'lik dereceleriyle 6. günü lider noktaladı.

Red Bull adına podyum başarısı gösteren Seth Quintero ve co-pilotu Dennis Zenz ikinci olurken, Ford M-Sport adına yarışan Mattias Ekström ve Emil Bergkvist, 5. etabı 3. sırada bitirdi.

Sonuçla birlikte otomobil kategorisinde podyumun 3 basamağında da Red Bull sporcuları yer aldı.

Rallinin 6. etabı, 10 Ocak'ta Hail'de başlayacak ve Al Duwadimi'de noktalanacak. Ralli, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.