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        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu Ali Haydar Gürel kaza kurbanı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!

        Iğdırspor'un altyapısında futbol oynayan 15 yaşındaki Ali Haydar Gürel, motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 09:07 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:36
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        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
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        Iğdır'da kaza, Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Haydar Gürel (15) yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Burada tedavi altına alınan Ali Haydar Gürel doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Iğdırspor altyapısında futbol oynadığı belirlenen Gürel'in Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde toprağa verildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Iğdır
        #Son dakika haberler
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