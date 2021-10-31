İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre, Dodurga mahallesi Yediburunlar mevkisindeki dağlık alanda arama yapan ekipler, 25 Pakistan, 18 Bangladeş ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle dağlık alandan deniz kıyısına getirilen göçmenler, sahil güvenlik botuna alındı.

Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. ​​​​​​​