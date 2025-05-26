Güneş ışığı, D vitamini üretiminin en doğal kaynağıdır. Ancak kapalı alanlarda fazla zaman geçirenler, koyu tenliler ve yaşlılar risk altındadır. D vitamini eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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D VİTAMİNİ NEDİR?

D vitamini, "kalsiferol" olarak da bilinen ve yağda çözünebilen bir vitamindir. Vücutta kalsiyum ve fosforun emilimini destekleyerek sağlıklı kemik ve diş gelişimine katkıda bulunur. Karaciğer ve yağ dokusunda depolanabilen D vitamininin iki temel formu vardır: D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol). Bu vitaminler hem güneş ışığı yoluyla ciltte sentezlenir hem de hayvansal gıdalar aracılığıyla vücuda alınabilir.

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D VİTAMİNİ DEĞERİ KAÇ OLMALI?

D vitamini seviyeleri genellikle ng/mL (nanogram/mililitre) birimiyle ölçülür. 20-50 ng/mL arası normal kabul edilirken, 12 ng/mL altındaki değerler eksiklik olarak değerlendirilir.

GÜNLÜK D VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADARDIR?

Günlük ihtiyaç yaşa ve kişisel koşullara göre değişir:

- 0-12 ay arası bebekler için 400 IU

- 1 yaş ve üzeri bireyler için 600 IU

- 70 yaş ve üzerindekiler için daha fazla miktar gerekebilir

Eksiklik durumunda kas ve kemik sağlığı ciddi şekilde etkilenebilir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ D vitamini eksikliği birçok faktöre bağlı olabilir: - Güneş Işığından Yetersiz Yararlanma: Kapalı alanlarda uzun süre kalmak veya yüksek enlemlerde yaşamak REKLAM - Koyu Ten Rengi: Melanin miktarının fazla olması D vitamini üretimini azaltır - Yetersiz Beslenme: D vitamini açısından zengin gıdaların yeterince tüketilmemesi - Karaciğer ve Böbrek Hastalıkları: Bu organların fonksiyon bozuklukları vitaminin aktif hâle gelmesini engelleyebilir - Genetik Etkenler: Bazı genetik bozukluklar vücudun D vitamini kullanımını sınırlandırabilir - Obezite: D vitamini yağ dokuda tutulabilir ve dolaşımdaki miktar azalabilir RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER Bazı gruplar D vitamini eksikliği açısından daha yüksek risk taşır: - Anne Sütüyle Beslenen Bebekler: Anne sütü D vitamini açısından zayıf olabilir - Yaşlılar: Güneşlenme süresi azalır, cilt sentez kapasitesi düşer REKLAM - Güneşe Az Maruz Kalanlar: Evden çıkamayanlar veya örtücü kıyafetler giyenler

- Koyu Tenliler: Yüksek melanin oranı, D vitamini sentezini azaltır - Bağırsak Hastalığı Olanlar: Crohn, çölyak gibi rahatsızlıklar emilimi azaltabilir VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDEN OLABİLECEĞİ HASTALIKLAR Eksiklik yalnızca kemik sağlığını değil, genel sağlığı da tehdit edebilir: - Osteoporoz: Kemiklerin zayıflaması ve kolay kırılması - Raşitizm: Çocuklarda kemik gelişim bozukluğu - Osteomalazi: Yetişkinlerde kemik yumuşaması - Kalp Hastalıkları: Hipertansiyon ve damar sorunları - Bağışıklık Zayıflığı: Enfeksiyonlara yatkınlık ve otoimmün hastalıklar - Diyabet: Tip 2 diyabetle ilişkilendirilebilir REKLAM - Depresyon: Ruh sağlığı sorunlarına katkıda bulunabilir - Kanser: Özellikle kolon, meme ve prostat kanseri riski artabilir - Kas Güçsüzlüğü: Günlük aktivitelerde zorluk yaşanabilir - Solunum Problemleri: Özellikle çocuklarda astım riski D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR? Güneş ışığı dışında D vitamini bakımından zengin olan bazı besinler:

- Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar - Karaciğer, kırmızı et, tavuk ciğeri - Yumurta sarısı - Peynir, tereyağı, yoğurt gibi süt ürünleri - Maydanoz ve ısırgan otu - D vitaminiyle zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar Görsel Kaynak: istockphoto