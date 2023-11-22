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        Haberler Gündem CZ kimdir, neden istifa etti? Binance kurucusu CZ (Changpeng Zhao) istifa sebebi nedir?

        CZ kimdir, neden istifa etti? Binance kurucusu CZ (Changpeng Zhao) istifa sebebi...

        Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'in kurucusu olarak bilinen Changpeng Zhao, şirketinden istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu gelişme sonrası sosyal medyada gündem olan CZ'nin hayat hikayesi ve istifa nedenine dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:47
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        • 1

          Kripto para dünyasında Binance'teki gelişmeler gündem olmuş durumda. Şirketin 46 yaşındaki Kanadalı kurucusu Changpeng Zhao, istifa ettiğin duyurdu. Kısaca CZ olarak bilinen ve kararıyla Changpeng Zhao'nun büyük bir yankı uyandıran istifa nedeni ve hakkındaki bilgileri bir araya getirdik...

        • 2

          NEDEN İSTİFA ETTİ?

          ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

        • 3

          ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC, Washington’da federal mahkemeye başvurduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, hakkındaki suçlamaları kabul etti ve istifa kararı aldı.

        • 4

          CZ KİMDİR?

          CZ olarak da bilinen Changpeng Zhao, Çinli-Kanadalı bir iş yöneticisi ve girişimcidir. Dünyanın en büyük ve en popüler kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'sudur.

        • 5

          CZ'nin teknoloji endüstrisindeki kariyeri, 2000'lerin başında borsalar için yazılım geliştiren yüksek frekanslı bir trading şirketi olan Fusion Systems'ı kurduğunda başladı.

          2013 yılında, gelişmekte olan kripto para birimi alanına ilgi duymaya başladı ve bu alanda OKCoin adlı bir kripto para borsası da dahil olmak üzere çeşitli projeler üzerinde çalışmaya başladı. Daha sonra, 2017 yılında Binance borsasını kurdu.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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