Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak müsabakada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Daniel Siebert yapacak.