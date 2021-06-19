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Haberler2020 Avrupa Şampiyonası

Cüneyt Çakır, Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ukrayna ile Avusturya arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak C Grubu maçını yönetecek

19.06.2021 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
Cüneyt Çakır, Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek
AA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak müsabakada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Daniel Siebert yapacak.

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