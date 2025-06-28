Cüneyt Arkın, vefatının 3'üncü yılında anılıyor

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde, 84 yaşında hayata veda etmişti.

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Arkın, vefatının 3'üncü yılında anılıyor. Usta oyuncunun eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır, Arkın'ın mezarını ziyaret etti.

Kaan Cüreklibatır, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Baba ağaç gibidir, olmasa da gölgesi yeter! Sanki hiç gitmemiş gibi; çiçeği, böceği, yıldızları, yağmuru, bahar çiçeklerini,meyve toplamayı, ekmeğin bereketini, anayı sevmeyi, yüzmeyi, top oynamayı yine beraber öğreniyoruz" notunu düştü.