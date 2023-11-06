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        Haberler Yaşam Cumhuriyetin 100. yılına özel en popüler Türk yemek ve içecekleri açıklandı! İşte o liste

        TasteAtlas, Cumhuriyetin 100. yılına özel en popüler Türk yemek ve içeceklerini açıkladı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel TasteAtlas tarafından hazırlanan derlemede, Türk lezzetlerinin enleri seçildi. En iyi yemek, içecek, tatlı ve ürünleri seçen TasteAtlas sıralamayı 100. yıl kutlamasıyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:39
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        • 1

          EN İYİ TATLI

          1- Maraş dondurması

          2- Künefe

          3- Gaziantep baklavası

        • 2

          EN İYİ İÇECEK

          1- Salep

          2- Türk kahvesi

          3- Ayran

        • 3

          EN İYİ ÜRÜN

          1- Kaymak

          2- Antep fıstığı

          3- Zahter

        • 4

          EN İYİ YEMEK

          1- Mantı

          2- Çağ Kebabı

          3- Döner

          Kaynak: TasteAtlas

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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