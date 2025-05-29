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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklarda ve kamu kurumlarında üst düzey atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 01:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 01:09
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden almalar oldu. Atanan ve görevden alınanlar şu şekilde;

        Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Uğur Aybeğ Kini getirildi.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA ATAMALAR

        Hazine ve Maliye Bakanlığında bazı üst düzey bürokratlar görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Okan Süler atandı.

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        Bakanlık bünyesinde yapılan diğer atamalar şu şekilde:

        Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen, Kamu Finansmanı Genel Müdür yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Onur Akın, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür yardımcılıklarına Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Selçuk Erdal Günal, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahit Duman ve Serdar Ülker, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Banu Aksakosa, Teftiş Başkan Yardımcılığına Zeynep Demirbaş Tatlı, Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcılıklarına Cebrail Yılmazer, Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroğlu ve Yalçın Gemici, Hazine Başkontrolörlüğüne Murat Erinç Bayrakcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan yardımcılıklarına Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı.

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        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken görevden alınırken, bazı illerin müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı. Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan Tekin, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret Fidan, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Doğan getirildi. Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Nihal Sürmeli atandı.

        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mücahid Taylan getirildi.

        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDA ATAMALAR

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bazı bölge müdürleri görevden alındı. 7. Bölge Müdürü Ömer Alkış, 9. Bölge Müdürü Gültekin Yürümez, 12. Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl ve 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe görevden alındı. Yeni atamalar kapsamında 4. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Küçükkaptan, 7. Bölge Müdürlüğüne Ümit Çatulay, 8. Bölge Müdürlüğüne Ali Tuğrul Kaya, 9. Bölge Müdürlüğüne Muhtesin Sevinç, 12. Bölge Müdürlüğüne Taner Biçim ve 13. Bölge Müdürlüğüne Yavuz Yegin atandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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