Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası İstanbul Etabı'nda renkli görüntüler

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kurtuluş Kupası'nın Samsun etabının ödül töreni bu akşam düzenlenecek. Yarışların İstanbul etabı da bugün sabah saatlerinde Dolmabahçe önünden Ata'ya saygı duruşuyla başladı. Yaklaşık 300 yelkenci, Beşiktaş-Beykoz arasında yaklaşık 21 millik parkur boyunca şiddetli akıntıya karşı yarışırken, Boğaz'da renkli görüntüler oluştu.

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Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 14 Şubat'ta İstanbul'dan başlayan ve 18 Mayıs'ta Samsun'da sona eren Samsun etabının ardından Kurtuluş Kupası'nın ikinci etabını 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ''Samsun'a giden ekipler, Bandırma Vapuru'nun rotasında Samsun'a ulaştılar. İstanbul'da da Ata'ya saygı duruşuyla başladığımız bu yarış bizi çok gururlandırdı. Her yıl daha da yarışlarımıza daha büyük katılım gerçekleşiyor. Bu büyük mücadelelere katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum'' dedi.