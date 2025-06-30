Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.06.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

        "Merhametle kurulan her bağ, güçlü toplumun temelidir, çocuklarımız için geleceğinin anahtarıdır. Çocuklarımızın hayatına dokunan, onlara yuvalarını açan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #cevdet yılmaz
        #son dakika
        #son dakika haber
        #koruyucu aile günü
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Habertürk Anasayfa