Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Merhametle kurulan her bağ, güçlü toplumun temelidir, çocuklarımız için geleceğinin anahtarıdır. Çocuklarımızın hayatına dokunan, onlara yuvalarını açan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun."
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.