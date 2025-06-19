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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Milletimiz müsterih olsun" paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Milletimiz müsterih olsun" paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış politikada, etkin liderlikle güven veren bir güç olarak barış ve istikrara katkıda bulunduklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 00:45 Güncelleme: 19.06.2025 - 06:43
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        "Milletimiz müsterih olsun" paylaşımı
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        Sosyal medya hesabından "Milletimiz Müsterih Olsun" etiketiyle paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizliklerin arttığı, bölgesel çatışmaların ve istikrarsızlıkların derinleştiği bir dönemde, Türkiye'nin bir istikrar merkezi olarak rotasını sağlam tutmaya devam ettiğini bildirdi.

        Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Ekonomide, enflasyonu düşüren; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Sosyal politikada, sağlam zeminde kalıcı refahı önceleyen yaklaşımımızla hareket ediyoruz. Güvenlikte, savunma sanayiindeki büyük hamlelerimizin yanı sıra, Terörsüz Türkiye inisiyatifi ile iç cephemizi ve milli birliğimizi pekiştiriyoruz. Dış politikada, etkin liderlikle güven veren bir güç olarak barış ve istikrara katkıda bulunuyor, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliğinde, tarihi birikim ve kurumsal kapasitemizle plana, programa, tecrübeye ve iradeye sahibiz."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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