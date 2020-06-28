Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı:

Oktay, Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2229'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.‬ Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."