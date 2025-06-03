Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi parti liderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ayrı ayrı kabul etti. Her iki kabul de, basına kapalı gerçekleşti
Giriş: 03.06.2025 - 18:40 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
YAPICIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal kabulü sonrası Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirdi.
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