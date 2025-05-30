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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul etti - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:35
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi’nde (Euroleague) şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti.

        Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da yer aldı.

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